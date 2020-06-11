РИАМО - 11 июн. Из-за дождливой и прохладной весны, а также перепадов температуры в Московской области значительно раньше срока начнут появляться осенние грибы, их появление стоит ожидать уже в конце июня, сообщил РИАМО председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.

«Во второй половине месяца стоит ждать обильной волны плодоношения классических позднелетних и даже раннеосенних видов. Потому что длительная холодная весна спровоцирует плодоношение тех грибниц, которые в норме бы еще спали», - сказал Вишневский.

Раньше времени в подмосковных лесах появятся белые грибы, подосиновики, сыроежки, говорушки, осенние опята.

«Все, что люди привыкли собирать в сентябре и дальше, с большой вероятностью уже появится во второй половине июня. И многих будет ждать такой сюрприз в лесу», - добавил Вишневский.