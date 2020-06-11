РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. На перекрестке в микрорайоне Климовск Подольска в четверг утром произошло столкновение кроссовера и мусоровоза, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска в четверг утром на пересечении Старосимферопольского шоссе и улицы Заводской произошло ДТП с участием двух автомобилей. Движение было затруднено», - говорится в сообщении.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на 13:20 на данном промежутке автодороги образовалась пробка длиной около одного километра.