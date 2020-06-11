РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июн. Хоккеист, вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард» Игорь Бобков присоединится к флешмобу ко Дню России в парке «Пехорка» Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В преддверии празднования Дня России парки Подмосковья подготовили необычное поздравление для жителей - флешмоб #триколоризпаркавпарк, а также видеопоздравление от известных личностей. В парке «Пехорка» Балашихи во флешмобе примет участие Игорь Бобков - хоккеист, вратарь клуба Континентальной хоккейной лиги «Авангард», - говорится в сообщении.

День России отмечается ежегодно 12 июня. До 2002 года праздник носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых молодых государственных праздников в стране.