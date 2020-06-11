РИАМО - 11 июн. Около 5 тысяч пассажиров, прилетевших в аэропорты в Подмосковье, направили на карантин в обсерваторы, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области, главный государственный санитарный врач по региону Ольга Микаилова.

С 27 марта проведен санитарно-карантинный контроль 452 воздушных судов, была проверена почти 51 тысяча пассажиров, уточнила Микаилова.

«В аэропортах Шереметьево и Домодедово выдано постановлений главного государственного санитарного врача по Московской области об изоляции на 14 дней для 12 тысяч - в домашних условиях, 5 тысяч — в условиях обсерватора», - сказала Микаилова.

Она отметила, что в отношении четырех лиц управление было вынуждено обратиться с заявлениями в суды об обязательной изоляции в условиях обсерватора.

«В Московской области развернуто 11 обсерваторов на 2270 мест для граждан, в них размещено 1210 человек», - заключила Микаилова.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

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- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

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