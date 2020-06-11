РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 июн. В Домодедове за сутки выявили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся в округе составляет 1302 человека, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 724 новых случая заражения.

«Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 47181. Скончались 644 заболевших. Выздоровели и выписались 14187 человек. Выявленные случаи по городским округам: Домодедово - 1302 (+52)», - говорится в сообщении.

Жителям рекомендуют соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции. При появлении любых симптомов ОРВИ нужно вызвать врача.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.