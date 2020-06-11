РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июн. Жителям Балашихи рассказали об изменении статуса пенсионеров-опекунов и попечителей, их перестанут приравнивать к работающим гражданам, и они получат право на ежегодную индексацию пенсии, как это осуществляется для всех неработающих пенсионеров, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С 1 июля вступает в силу федеральный закон, который исключает опекунов и попечителей из перечня лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование.

«Пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно (за оплату) по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье, не будут приравниваться к работающим гражданам (как в настоящее время), и им, как и всем неработающим пенсионерам, ежегодно будет индексироваться страховая пенсия и фиксированная выплата к ней», - говорится в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством пенсионеры, исполняющие обязанности опекунов или попечителей возмездно, являются застрахованными лицами и получают ежемесячные выплаты из региональных бюджетов, которые считаются доходом, а значит, с него производится отчисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.