РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 июн. В Королеве начался второй этап борьбы с борщевиком Сосновского, на территории округа выявили участки, пораженные борщевиком, общей площадью 9,25 гектара, говорится в сообщении Координационного совета городского округа.

Администрация Королева системно ведет работу по содержанию в надлежащем санитарном состоянии городских территорий, в том числе в части проведения мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского.

«При разработке мер борьбы с нежелательным растением учитываются особенности биологии роста и развития борщевика Сосновского. Для окончательного удаления этого растения необходима неоднократная обработка одной и той же территории распространения в течение нескольких лет, мы этим занимаемся постоянно», - сказал заместитель главы администрации Королева Павел Котов.

10 июня начался второй этап работ в сезоне по борьбе с растением. На территории округа выявили участки, пораженные борщевиком, общей площадью 9,25 гектара, данные о границах пораженных территорий внесены в Региональную географическую информационную систему Московской области (РГИС).

В этом году на территории округа реализация дорожной карты по борьбе с борщевиком ведется согласно плану мероприятий. Администрация округа рассматривает своевременно и в соответствии разработанным планом мероприятий поступающие через информационный портал «Добродел» обращения пользователей по вопросам массового распространения борщевика.

В текущем году все обращения по вопросу борьбы с борщевиком реализованы через мобильное приложение.

Обработка территории, пораженной борщевиком Сосновского, началась 7 мая комплексным методом. Территории в районе улицы Советской, Школьный тупик; за улицей Заречной и улицей Полевой; на улице Кирова у дома 91; улице Сосновый бор, в микрорайоне Первомайский, на улице Академика Легостаева значатся в плане работ по уничтожению инвазивного растения на этот год, работы продолжаются.

В перечне подлежащих обработке участков значатся 16 территорий общей площадью 92,5 тысячи квадратных метров с указанием типа обработки на участках.