РИАМО - 11 июн. Более 300 мест массового проживания иностранных рабочих выявили на территории Подмосковья в период пандемии коронавируса, заявила руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.

«Усилен контроль за местами массового проживания иностранных рабочих <...> Собственникам выдано 331 предписание о дополнительных санитарных противоэпидемических мероприятиях», — сказала Микаилова в ходе заседания Мособлдумы в четверг.

В презентации к докладу отмечается, что всего выявлено 361 место массового проживания иностранных граждан, среди них — гостиницы, хостелы и общежития. В них проживают почти 25 тысяч человек.

По данным Главного управления региональной безопасности Московской области, число преступлений с января по апрель текущего года среди мигрантов в Подмосковье снизилось на 3,5%, в целом по России — на 1,2%.