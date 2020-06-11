РИАМО - 11 июн. Государственные стоматологические поликлиники Подмосковья с 15 июня возобновят оказание плановой медицинской помощи, записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора 8-800-550-50-30, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Заходить в поликлинику можно только в перчатках и масках. Всем пациентам будут измерять температуру тела. На полу в учреждениях нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

«К нам регулярно поступали обращения жителей по поводу плановой помощи в стоматологических поликлиниках. Как только ситуация с коронавирусом стабилизировалась, мы возвращаем стоматологические поликлиники к прежнему режиму работы и восстанавливаем плановую помощь и запись к специалистам», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Пациентам с симптомами ОРВИ ходить в поликлинику не нужно. Стоит остаться дома и вызвать врача на дом.

В Подмосковье продолжает действовать масочный режим, введенный из-за пандемии коронавируса. Это значит, что посещать общественные места можно только в защитных масках.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.