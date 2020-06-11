РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 июн. Сотрудникам АО «Метровагонмаш» городского округа Мытищи раздали ленточки и флаги в преддверии празднования Дня России, сообщается в Instagram-аккаунте предприятия.

«В четверг, в преддверии Дня России, утро заводчан началось с приятных поздравлений с праздником, раздачи ленточек и флагов РФ. Позитивное настроение также подкрепила и хорошая погода. День России – важный государственный праздник Российской Федерации, отмечаемый ежегодно 12 июня. Присоединяйтесь к акциям и флешмобам, проявите гражданскую позицию, патриотизм и любовь к Родине!» – говорится в сообщении.

В честь праздника по всей стране пройдет масса флешмобов: «Флаги России», «Окна России», «Мы Россия» и другие.