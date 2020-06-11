РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 июн. Более 50 активистов подмосковного Подольска приняли участие в донорской неделе и сдали свыше 23 литров крови в первый день акции, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках мероприятий, приуроченных ко Всемирному дню донора, на территории городского округа Подольск проходит донорская неделя. 10 июня Подольскую станцию переливания крови посетило 52 донора, в том числе представители учреждений сферы молодежной̆ политики и активисты молодежных общественных организаций города. Всего сдали 23,5 литра крови», - говорится в сообщении.

Поучаствовать в донорском марафоне можно и 15 июня. Прием доноров осуществляется в ГБУЗ МО «Подольская станция переливания крови» (улица Кирова, дом 9) с 8:00 до 13:00, при себе необходимо иметь паспорт РФ.