РИАМО - 11 июн. Уровень распространения коронавирусной инфекции пока не позволяет открыть фитнес-клубы на территории Подмосковья, заявила глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.

«Роспотребнадзор утвердил этапы снятия ограничений. <...> Работа фитнес-центров — это третий этап. До него мы еще не дошли. У нас показатель распространения заболевания единица, а должен быть 0,8, для третьего этапа — 0,5», — сказала Микаилова в ходе заседания Мособлдумы в четверг.

Он отметила, что ведомство разрабатывает стандарты, чтобы сделать работу учреждений для занятий спортом максимально безопасной.

«Мы не можем открыть все. Тогда, боюсь, будет резкий подъем заболеваемости», — пояснила Микаилова.

За сутки в Московской области выявили 724 новых случая заражения Covid-2019. Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе составляет 47 181.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.