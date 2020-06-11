РИАМО - 11 июн. Уровень распространения коронавирусной инфекции пока не позволяет открыть фитнес-клубы на территории Подмосковья, заявила глава управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова.
Он отметила, что ведомство разрабатывает стандарты, чтобы сделать работу учреждений для занятий спортом максимально безопасной.
«Мы не можем открыть все. Тогда, боюсь, будет резкий подъем заболеваемости», — пояснила Микаилова.
За сутки в Московской области выявили 724 новых случая заражения Covid-2019. Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе составляет 47 181.
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Текстовая трансляция
11 ИЮНЯ
- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.
- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.
- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.
- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.
- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.
- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.
- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.
- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .
- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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