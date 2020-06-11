РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 июн. В четверг в городском округе Мытищи состоялся субботник на водной акватории реки Яузы вблизи 13 микрорайона, в рамках которого территорию очистили от древесного и бытового мусора, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

Субботник был приурочен к завершению месячника «Единые дни действий в защиту малых рек и водоемов». В мероприятии приняли участие сотрудники контрольного управления администрации муниципалитета, заместитель главы городского округа Светлана Лысенко и представители Всероссийского общества охраны природы по Московской области.

«Сегодня мы провели необходимые работы на водном перекате и берегах Яузы в 13 микрорайоне Мытищ, поскольку до 10 июня на территории Подмосковья действовал нерестовый запрет и проводить работы в воде было запрещено. Такие субботники с участием волонтеров и жителей стали доброй традицией, главной целью которой является сохранение чистоты и притягательной красоты нашей Яузы», - сказала Лысенко.

Она отметила, что на Яузе гнездятся несколько видов уток, чайки, строят хатки бобры и размножаются ондатры. А во Всемирный день окружающей среды, 5 июня, на Яузу в Мытищи прилетели журавли.

«В прошлом году завершился масштабный и крайне важный экологический проект по реабилитации рек Яуза, Борисовка, Сукромка. Все работы проводились с целью оживить реку, и сегодня с гордостью можно сказать, что у нас это получилось», - добавила Лысенко.

В рамках субботника также состоялось награждение руководителя подразделение экологии, природопользования и агропромышленного комплекса контрольного управления администрации округа Сергея Егоренко за трудовые заслуги.

«Очень прошу всех жителей не оставлять следов своего отдыха и рыбалки после себя. Давайте вместе беречь реку и для своего дальнейшего выхода на природу, и для других жителей, которые придут сюда дышать воздухом и наблюдать за растительным и животным миром», - заключила Лысенко.