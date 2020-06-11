РИАМО (КОРОЛЕВ) - 11 июн. Пешеходный переход организуют в районе улицы Бурково на территории ЖК «Театральный парк» в подмосковном Королеве, говорится в сообщении Координационного совета городского округа.

Заместители главы администрации Королева Светлана Викулова и Павел Котов вместе с депутатом горсовета Кириллом Кудряшовым приняли участие в выездном совещании по вопросу организации безопасности дорожного движения в секторе жилой застройки ЖК «Театральный парк». На встрече присутствовали жители, представители отделения ГИБДД Королева, застройщика жилого комплекса.

«Выслушали пожелания жителей, осмотрели местность. По итогу встречи принято решение об организации нового пешеходного перехода в районе улицы Бурково», - говорится в сообщении.

На территории ЖК «Театральный парк» уже построена новая школа, теперь предприняты дополнительные шаги по обеспечению дорожной безопасности.