РИАМО - 11 июн. Более 3 тысяч проверок выполнения противоэпидемических требований провели в подмосковных торговых центрах, на рынках, в салонах красоты и фитнес-клубах в период пандемии, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Московской области, главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.

Проверки проводились на строительных рынках, в парикмахерских, торговых центрах, фитнес-клубах.

«Осуществлялся постоянный мониторинг организаций, деятельность которых запрещена или ограничена. <...> Проведено 3120 таких обследований», - сказала Микаилова в ходе заседания Мособлдумы.

В регионе прошло около 50 проверок объектов социальной инфраструктуры по требованию прокуратуры. Провели более 200 расследований случаев инфекционных заболеваний Covid-19 в организациях и на предприятиях. Возбуждено 120 дел об административных правонарушениях.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.