РИАМО - 11 июн. В Москве 41% среди новых заразившихся коронавирусом за сутки составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, еще 10,5% — дети, сообщает столичный оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.

Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

«Также 31,7% составляют люди возрастом от 46 до 65 лет, 11,9% — от 66 до 79 лет. Еще 4,9% — старше 80 лет», — говорится в сообщении.

Все пациенты и люди, которые были с ними в контакте, находятся под медицинским наблюдением.

В столице с 27 мая можно сдать анализы на антитела к инфекции. Запись на исследование открыта на две недели вперед. Подготовка к сдаче крови не требуется.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска. В рамках дальнейшего снятия ограничений с 16 июня полноценно возобновит работу стоматология. Кроме того, возобновят деятельность музеи, библиотеки, зоопарки и выставочные залы. Также откроются летние веранды кафе.

С 23 июня в Москве заработают фитнес-клубы и бассейны, детские сады начнут работу без ограничений, откроют детские площадки и площадки для воркаута.

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Текстовая трансляция

11 ИЮНЯ

- Столичные работодатели смогут проверить своих сотрудников на антитела к Covid‑19. Тест можно будет сдать как в поликлинике, так и по месту работы с помощью выездной бригады.

- РИАМО предлагает проверить вашу наблюдательность и найти нарушителя масочного режима среди десятков законопослушных граждан.

- Власти Москвы назвали причину расхождения данных о смертности пациентов с Covid‑19. Данные публикуются по дате регистрации смерти, а не по дате самой смерти.

- Около 4% заболевших коронавирусной инфекцией в Подмосковье заразились на работе.Еще около 4% - в медицинских учреждениях.

- Подмосковные стоматологические клиники с 15 июня вернутся к плановой работе. Записаться на прием можно на портале госуслуг или через кол-центр губернатора.

- Более половины новых случаев Covid‑19 в Москве выявили у людей младше 45 лет. Всего за сутки выявили в столице выявили 1436 новых случаев заражения коронавирусом.

- 22 человека с коронавирусом умерли за сутки в Подмосковье. За все время в регионе умерли 644 человека с Covid-2019.

- За сутки в России зарегистрировали 8 779 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 724 новых случаев. В Москве - 1436 .

- В Москве скончалось еще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.