РИАМО - 11 июн. Столичные власти отменили более 12 тысяч штрафов, связанные с ошибкой в букве или цифре номера автомобиля при привязке номера транспортного средства к цифровому пропуску, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Цифровые пропуска отменили в Москве с 9 июня. Пропускной режим действовал в столице из-за пандемии коронавируса.



«Мы отменили уже 12 322 штрафа водителям, которые ошиблись в букве или цифре номера автомобиля, когда привязывали его к пропуску. Подчеркну, цели собрать как можно больше штрафов у нас нет. Заявление на отмену такого штрафа можно отправить в электронном виде», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.



Обжаловать штраф можно через порталы mos.ru или avtokod.mos.ru. Процесс займет около 5 минут. Но заявку нужно отправить в течение 10 дней со дня получения постановления.