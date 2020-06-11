РИАМО - 11 июн. Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения, заключенного между ООО «Спецдорстрой» и ООО «ТрансДорСтрой» с целью поддержания цен на торгах, проводимых МКУ «Центр муниципальных закупок» Одинцовского городского округа и администрацией Богородского округа, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«В ходе торгов вышеуказанные участники отказались от конкурентной борьбы. ООО «Спецдорстрой» и ООО «ТрансДорСтрой» подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контрактов», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Спецдорстрой» и ООО «ТрансДорСтрой»» по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции».

В соответствии с этим пунктом признается картелем и запрещается соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.