РИАМО - 11 июн. В четверг грозовой фронт в Московский регион придет с запада, после полудня грозы с локальными дождями ожидаются на всей территории Подмосковья и столицы, сообщается на сайте «Метеовести».

«Уже в утренние часы грозы отмечаются на территории северных и западных районов Подмосковья. Гремит в Дмитровском округе, Солнечногорске, Лотошине и Волоколамском округе. Грозы сопровождают дожди. Пока проявления конвективной непогоды выражены слабо, но с прогревом они активизируются», — говорится в сообщении.

После полудня в четверг грозы ожидаются на всей территории Московского региона. Они будут сопровождаться короткими ливневыми дождями и шквалистым ветром. Местами пройдет град.

Жителей Московского региона призвали быть внимательными и осторожными.