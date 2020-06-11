РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 июн. В четверг Красковский культурный центр приглашает жителей Люберец на онлайн-мероприятия, желающие смогут посетить мастер-класс по изобразительному искусству, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В 12:00 состоится видео мастер-класс по изобразительному искусству. В 15:00 пройдет лекция по индийскому танцу», - говорится в сообщении.

В 19:00 для жителей проведут кулинарный мастер-класс.

Все онлайн-мероприятия можно будет посмотреть в социальных сетях центра.