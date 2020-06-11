РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 июн. Щелковским семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, раздадут более 12 тысяч защитных масок, сообщается на сайте администрации городского округа Щелково.

Дополнительную раздачу защитных масок жителям Подмосковья проводят по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

«В городской округ Щелково уже поступило 1312 наборов. Это 12520 масок, которые мы уже начали раздавать семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации», - говорится в сообщении.

Такую поддержку предоставят родителям, имеющим среднедушевой доход ниже прожиточного минимума и получающим пособие на ребенка.