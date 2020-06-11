РИАМО - 11 июн. В столице в четверг с 12:00 до 22:00 ожидаются гроза, сильный ливень, крупный град, порывы ветра во время грозы усилятся до 18-23 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по Москве рекомендует: по возможности откажитесь от поездок на личном транспорте. Управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП», — говорится в сообщении.

Если непогода застанет на улице, то рекомендуется укрываться в капитальных строениях, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, не рекомендуется парковать машины под деревьями.

Жителей столицы призвали быть внимательными и не оставлять детей без присмотра.