РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 июн. Жителям Балашихи, путешествующим в летний сезон за город на автобусах «Мострансавто» с животными, необходимо помнить ряд правил провоза питомцев, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Бесплатно в транспортных средствах можно провозить собак карликовых пород на руках или в составе ручной клади и собак-поводырей, сопровождающих незрячих пассажиров. На животном должен быть намордник, поводок и соответствующий опознавательный знак. Остальных животных и птиц необходимо перевозить в специальных клетках, сумках, переносках или контейнерах. Главное, чтобы габариты ручной клади суммарно не превышали 120 сантиметров в длину, ширину и высоту», - говорится в сообщении.

Собак больших и средних размеров необходимо перевозить в наморднике и на коротком поводке.

Стоимость провоза животного в автобусах «Мострансавто» в городском сообщении составляет 35 рублей, в пригородном зависит от расстояния: при поездке до 25 километров - 35 рублей, 25-50 километров - 70 рублей, 50 километров и более - 105 рублей.

Владельцам напомнили, что животные не должны создавать неудобств другим пассажирам.

Масочный режим продолжается: жители региона должны носить медицинские маски или респираторы в общественных местах, в том числе в транспорте. Пассажиры «Мострансавто» могут приобрести одноразовые медицинские маски в автобусах, а также в билетных кассах 39 автовокзалов и автостанций предприятия. Оплатить покупку можно бесконтактным способом: картой «Стрелка», банковской картой или гаджетом.