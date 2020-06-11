РИАМО - 11 июн. В столичном районе Проспект Вернадского началось заселение в новый дом, построенный по программе реновации, дом стал 33-м в Западном округе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Дом №28 на улице Лобачевского — 17-й по счету в районе Проспект Вернадского и 33-й в Западном административном округе, жители которого переезжают в новые квартиры по программе реновации», — сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

В соответствии с едиными стандартами программы москвичи получают квартиры с улучшенной отделкой, это избавляет их от необходимости проведения дополнительного ремонта, подчеркнул он.

В каждой квартире смонтированы безопасные остекленные балконы-лоджии и оконные блоки из ПВХ-профиля с двухкамерными стеклопакетами. На одну из створок установлена москитная сетка.

Межкомнатные двери изготовлены из слоеного шпона с отделкой. На кухне установлены электроплита и мойка. Есть люстры и светильники, радиаторы отопления конвекторного типа и датчики пожарной сигнализации.

С 5 июня к работе вернулись информационные центры — их участникам программы необходимо посетить перед переездом. Там организуют осмотры квартир, помогают с оформлением документов, а затем передают ключи от нового жилья.