РИАМО - 11 июн. В связи с пандемией коронавируса в России выпускники 9 и 11 классов в текущем году получат аттестаты без сдачи экзаменов, сообщает Газета.ru.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Для продолжения обучения в средних профессиональных образовательных организациях не понадобятся дополнительные экзамены, ученики будут зачислены в них по результатам аттестатов», — говорится в сообщении.

Те выпускники, кто собирается поступать в вузы в 2020 году, смогут сдать ЕГЭ. Основной период стартует 3 июля, дополнительный — 3 августа.

Для проведения единого госэкзамена в этом году будут созданы особые условия с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.