РИАМО - 11 июн. На участие в электронном голосовании по внесению поправок в Конституцию подали заявки более 500 тысяч человек, запись открыта до 14:00 21 июня на порталах mos.ru и gosuslugi.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель Москвы. Для этого надо будет заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и СНИЛС. Эта информация будет сопоставлена со сведениями из централизованной базы данных избирателей», - говорится в сообщении.

Старт электронного голосования намечен на 25 июня в 10:00 на специально созданном портале. Для того чтобы принять участие, пользователям необходимо будет авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей и открыть страницу электронного бюллетеня.

Доступ к бюллетеню появится после введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. Получить электронные бюллетени можно будет в этот день до 19:59.

«Электронный бюллетень ничем не отличается от бумажного аналога. Если участник голосования одобряет поправки к Конституции Российской Федерации, ему необходимо поставить галочку напротив графы «Да». Если он против поправок, нужно выбрать вариант «Нет», - добавляется на сайте.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля с 08:00 до 20:00 на 3,6 тысячи участках. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или по телефону: +7 (800) 222-55-52.

Кроме того, с 25 июня по 1 июля у москвичей будет возможность проголосовать дома. Для этого нужно подать заявку на портале mos.ru или позвонить в свою участковую комиссию. Заявки на удаленное голосование принимаются до 21 июня.

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