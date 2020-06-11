РИАМО - 11 июн. Десятое июня не стало самым жарким днем с начала 2020 года в Москве из-за начавшегося в послеобеденное время ливневого дождя, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Вчерашний день не стал рекордным. Максимальная температура воздуха в Москве составила 29,3 градуса», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ливень помешал стать 10 июня лидером по теплу в столице.

В четверг в столице ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Возможны гроза и град.

В Московском регионе 12 июня будет облачно с прояснениями, также прогнозируются дожди и грозы.