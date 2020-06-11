РИАМО - 11 июн. В Московской области еще 768 человек завершили курс лечения от коронавирусной инфекции, за весь период после Covid-19 выздоровели 14 187 пациентов, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Всех граждан выписали из больниц после получения отрицательных результатов исследования на Covid-19.

«Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 14 187 заболевших», — говорится в сообщении.

Жителям рекомендуют носить маски в общественных местах и в транспорте. При появлении любых симптомов ОРВИ нужно немедленно вызвать врача.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8 800 550-50-30 и сайт www.covid.mz.mosreg.ru.

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