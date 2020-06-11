РИАМО - 11 июн. Глава подмосковного Реутова Станислав Каторов провел видеоконференцию с заведующими детских садов муниципалитета, функционирующих в режиме дежурных групп, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«На видеоконференции с заведующими детских садов муниципалитета обсудили особенности работы учреждений в режиме дежурных групп. С 30 марта в городском округе функционировали два дежурных детских сада. По поручению губернатора региона Андрея Воробьева после проведенного мониторинга среди родителей с 3 июня мы открыли еще девять дошкольных учреждений. Кроме того, по многочисленным обращениям жителей приняли решение о скором запуске еще двух детских садов – №№8 и 13», – сказал Каторов.

В данный момент в работе задействованы 11 образовательных организаций, в которых функционируют 58 дежурных групп. С 15 июня будут открыты дополнительные группы.

«Мы разработали инструкцию для родителей для записи в дежурную группу. Этот алгоритм доводят до родителей через мессенджеры непосредственно сами воспитатели. Первичный прием ребенка осуществляет медицинский работник уже в самом образовательном учреждении, за справкой в поликлинику идти не нужно. После этого воспитанник ходит в детский сад в штатном режиме при соблюдении утреннего фильтра», – отметил начальник управления образования Реутова Иван Гетман.

Он также отметил, что каждое утро всем детям проводят термометрию, первичный осмотр на наличие признаков острой респираторно-вирусной инфекции и дезинфекцию рук. Кроме того, педагоги дошкольных учреждений прошли специальный инструктаж по работе в условиях пандемии.

«Наша основная задача – защита здоровья подрастающего поколения, поэтому перед выходом на работу воспитателей и младших воспитателей в обязательном порядке тестируют на наличие антител к Covid-19. Сотрудники детских садов соблюдают масочный режим, в каждой группе находятся не более 12 детей, также мы ограничили передвижение родителей по территории учреждений», – добавил Каторов.

Сотрудники и персонал дошкольных образовательных учреждений Реутова полностью обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты: одноразовыми масками и перчатками, а также санитайзерами.