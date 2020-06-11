РИАМО - 11 июн. В Москве за минувшие сутки 2236 пациентов поправились после курса лечения от коронавирусной инфекции, за весь период после коронавируса выздоровели 115769 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Число выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», — сказала Ракова.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека инфекции. При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации.

Вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы. Потенциальному донору должно быть от 18 до 55 лет, у него должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Горячая линия по номеру: 8 495 870-45-16 работает ежедневно с 9:00 до 19:00. Специалисты ответят на все интересующие вопросы по донорству плазмы.

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11 ИЮНЯ

- В Москве скончалосьеще 53 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.