РИАМО - 11 июн. Столичные археологи отреставрировали 30 артефактов XVIII-XIX веков, все они будут переданы Музею Москвы, треть найденных предметов – стеклянные пузырьки и керамические помадные банки, всего за последние девять лет специалистами в городе найдено более 45 тысяч старинных предметов быта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Треть найденных артефактов — это стеклянные пузырьки и керамические помадные банки. Как правило, в них хранили косметические кремы и бальзамы. Однако тот факт, что их нашли у территории храма, скорее всего, говорит о том, что их использовали в самой церкви. Там могли хранить различные аптечные снадобья и мази», — сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Также среди найденных артефактов есть фрагменты красноглиняных курительных трубок. Это части так называемых турецких трубок, которые были местными подражаниями импортным аналогам. В Москве они получили распространение после Русско-турецких войн второй половины XVIII века и сохранили популярность вплоть до середины XIX столетия.

Самыми сложными в реставрации предметами оказались керамические помадные баночки. Многие из них были разбиты, со сколами и трещинами. В итоге специалистам приходилось из большого количества сохранившихся осколков подбирать нужные фрагменты к тому или иному сосуду. Непросто было привести в порядок и металлические предметы — подкову и монеты. Их очистили от ржавчины и множественных загрязнений с помощью специальных растворов.

В конце прошлого года при раскопках на территории бывшего воспитательного дома на Москворецкой набережной археологи обнаружили свыше 900 старинных предметов быта, среди которых медные нательные кресты и перстни-печатки, монеты, курительные трубки, пуговицы, пряжки для ремней и другие артефакты XII–XIX веков.

Кроме того, была найдена уникальная серия фрагментов лепных керамических сосудов с ямочным орнаментом. Артефакты относят к позднему этапу неолитической льяловской культуры (IV–III тысячелетия до нашей эры). Они могут свидетельствовать о существовании древней стоянки рыбаков на берегу Москвы-реки.