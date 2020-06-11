РИАМО - 11 июн. В столице социальные работники до сентября продолжат доставлять лекарства гражданам с хроническими заболеваниями, это сделано для того, чтобы обезопасить людей, находящихся в группе риска, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Город возвращается к нормальной жизни. Однако мы считаем важным сделать все, чтобы обезопасить граждан, которые находятся в группе риска. К этой категории относятся горожане с хроническими заболеваниями. Поэтому мы приняли решение продлить программу на все лето», — сказала заммэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Для того, чтобы получить лекарства от соцработников на дом, необходимо обратиться в районный центр социального обслуживания или позвонить на горячую линию по номеру: +7 (495) 870-45-09. В тот же день оставившему заявку перезвонят, чтобы уточнить список лекарств. Как правило, доставка осуществляется в течение одного дня, но в случае крайней необходимости медикаменты привезут в день обращения.

Социальные работники соблюдают меры предосторожности — у них есть средства защиты, им измеряют температуру, они внимательно следят за состоянием своего здоровья. Для обеспечения безопасности передача заказа осуществляется бесконтактно.

В период пандемии более семи тысяч социальных работников ежедневно доставляли горожанам медикаменты, нуждающимся за это время было оказано более четырех миллионов услуг.

«С 23 марта москвичам доставили лекарства более 600 тысяч раз. Из них более 520 тысяч заявок — доставка льготным категориям граждан, медикаменты которым положены бесплатно. Это говорит о том, что услуга востребована среди горожан. Именно поэтому мы и продолжаем эту работу в дальнейшем», — добавила Ракова.

Жители столицы старше 65 лет, горожане с хроническими заболеваниями или те, кому поставлен диагноз «коронавирусная инфекция», проходящие лечение дома, могут обратиться за социальными услугами на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-09 и оставить заявку. Операторы кол-центра принимают звонки ежедневно с 08:00 до 21:00.