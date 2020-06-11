РИАМО - 11 июн. В новой Москве четыре человека в масках совершили разбойное нападение на частный дом в поселении Внуковское, добычей злоумышленников стали деньги и ювелирные украшения на общую сумму порядка 10 миллионов рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы столичного главка МВД РФ.

По его словам, налетчики были вооружены пистолетами и ножом. Они связали находившихся в доме людей скотчем.

«Подозреваемые из двух сейфов открыто похитили денежные средства и ювелирные изделия, после чего скрылись. Общий материальный ущерб составил свыше 10 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Ведется розыск нападавших.