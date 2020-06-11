РИАМО - 11 июн. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Авангард» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Компания должна была поставить постельные принадлежности для Главного военного клинического госпиталя Росгвардии.

«Управление признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Авангард» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», — говорится в сообщении.

Фирма не согласилась с решением УФАС и обратилась в суд, который отказал ООО «Авангард» в удовлетворении требований и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России.