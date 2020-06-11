РИАМО - 11 июн. В четверг в столице столбики термометров поднимутся выше плюс 30 градусов, может быть повторен рекорд 11 июня 1998 года, когда максимальная температура составила плюс 31,3 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

«Сегодня характер метеоусловий существенных изменений не претерпит, и в регионе будет преобладать солнечная и аномально теплая погода, но с вероятностью послеполуденных очаговых дождей и гроз», — говорится в сообщении.

В четверг в столице ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Прогнозируются гроза и град. При грозе ветер будет порывистым. Температура составит плюс 29-31 градус.

В Подмосковье воздух прогреется до плюс 27-32 градусов. Атмосферное давление будет снижаться и составит 747 миллиметров ртутного столба.