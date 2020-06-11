РИАМО - 11 июн. Власти Подмосковья с начала 2020 года выплатили порядка 7 миллионов рублей в качестве субсидий фермерским хозяйствам региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Программа поддержки молочного животноводства в фермерских хозяйствах реализуется в регионе в рамках госпрограммы «Сельское хозяйство Подмосковья».

«На сегодняшний день уже 27 фермерских хозяйств из 14 муниципальных образований получили государственную поддержку в размере 6,9 миллиона рублей», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Поддержка предоставляется фермерским хозяйствам, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, зарегистрированным и состоящим на учете в налоговых органах области.

«Поддержка также оказывается в целях финансового обеспечения части затрат на содержание коров в размере 6 тысяч рублей (на голову в год - ред.), коз — в размере 1,5 тысячи рублей, овец молочного направления продуктивности — в размере 1,5 тысячи рублей», — добавил министр.

Субсидии предоставляются при условии недопущения снижения поголовья животных на начало текущего года к уровню на начало предшествующего года. Молочная продуктивность в предшествующем году должна составлять 6 тысяч килограммов на корову и выше, 600 килограммов на козу и выше, 100 килограммов на овцу и выше.

Срок предоставления документов предусмотрен до 1 июля текущего года.