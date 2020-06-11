РИАМО - 11 июн. Технополис «Москва» в 2021 году начнет изготавливать медицинские изделия для стомированных больных, на данный момент 90% таких изделий изготавливается за границей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В прошлом году правительство Москвы заключило с компанией «Гемамед» офсетный контракт, по которому до 2022 года инвестор вложит в развитие производства около одного миллиарда рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Дочерняя структура компании «Гемамед» — «Гематех» — планирует развивать производство специализированных медицинских изделий для ухода за больными, которое позволит полностью заместить рынок импортной продукции и обеспечит городскую систему здравоохранения необходимыми медицинскими изделиями в этой области.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что предприятие уже приступило к строительным работам по переоборудованию производственных помещений.

«На территории особой экономической зоны предприятие займет 2,1 тысячи квадратных метров. К 2022 году планируется создать не менее 20 рабочих мест, а фонд оплаты труда в год будет составлять около 20 миллионов рублей», — добавил Прохоров.