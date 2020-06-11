РИАМО - 11 июн. По состоянию на 1 января 2020 года объем иностранных инвестиций в Москве составил 260,2 миллиарда долларов, что составляет примерно половину от всех иностранных инвестиций в России, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Крупнейшие вложения в экономику столицы поступили от инвесторов из Германии, Франции, Финляндии, Италии, Австрии и США. Чаще всего зарубежный бизнес вкладывает средства в компании, которые занимаются финансовой и страховой деятельностью, в сферу торговли, в сектор промышленности и высоких технологий, а также в недвижимость», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Зарубежные инвесторы так же, как и российские, пользуются послаблениями и преференциями, которые предоставляет город. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что проекты с привлечением иностранных инвестиций способствуют развитию города и обеспечивают москвичей рабочими местами.

«Поэтому для поддержки новых инвестпроектов в сфере промышленного производства город предоставляет льготы по налогам на прибыль, имущество, землю, а также по арендной плате за участки», — добавил Прохоров.