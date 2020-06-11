РИАМО - 11 июн. Во время режима самоизоляции ветеринары столичных клиник для животных совершили почти 1,5 тысячи выездов на дом, чаще всего сотрудников вызывали для того, чтобы назначить лечение питомцу, сделать прививку, стерилизовать или кастрировать питомца, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Также специалисты берут на дому пробы для анализов, проводят диагностические исследования (УЗИ, ЭКГ) и другие процедуры. А сделать прививку против бешенства можно на безвозмездной основе. За период особого режима работы на дому было вакцинировано более тысячи собак и кошек», - говорится в сообщении.

Для оказания экстренной помощи питомцу можно вызвать неотложную ветеринарную помощь. В составе выездных бригад работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом. За три месяца автомобили неотложной помощи выехали почти на 1,3 тысячи вызовов.

Во время режима повышенной готовности государственные ветеринарные клиники продолжали оказывать помощь и по предварительной записи. За три месяца в государственные учреждения обратились 90 тысяч владельцев животных.

«Специалисты оказали более 180 тысяч ветеринарных услуг, из них около 40% — терапевтические услуги, 30% — клиническая и лабораторная диагностика заболеваний у животных, 15% — хирургические манипуляции. Основными пациентами стали кошки и собаки», - добавляется на сайте.

Записать домашних питомцев в государственные ветклиники можно на mos.ru, через аналогичный сервис в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» или по телефону: +7 (495) 612-04-25. По этому же номеру в случае необходимости можно вызвать ветеринара на дом.