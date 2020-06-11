РИАМО - 11 июн. Библиотеки в Москве с 16 июня вернутся к работе в привычном графике, в этот день москвичи смогут по предварительной записи сдать взятые раннее книги и получить новые, для этого надо будет забронировать свободное время по телефону, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Работа будет организована согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора. В каждой библиотеке на входе разместят антисептики и дезинфицирующие салфетки для обработки рук. Кроме того, сотрудникам и гостям будут измерять температуру», — говорится в сообщении.

На полу в читальнях появится специальная разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра. Всем посетителям и сотрудникам нужно будет носить маски и перчатки.

Кроме того, в библиотеку нельзя будет приносить еду, а кафе и кофейни внутри здания будут закрыты. В помещениях будет регулярно проводиться уборка с использованием дезинфицирующих средств.

С 23 июня библиотеки заработают в режиме свободного посещения. Откроются читальные и компьютерные залы, можно будет воспользоваться электронными ресурсами, поработать в коворкинге, а также оформить единый читательский билет.

Каждые два часа библиотечные залы станут проветривать и убирать, обрабатывая все поверхности, включая дверные ручки, с применением дезинфицирующих средств.