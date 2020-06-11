РИАМО - 11 июн. В подмосковной Кашире полицейские задержали 21-летнего молодого человека, в машине которого находилось 600 свертков с героином общим весом 1,2 килограмма, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Машину с водителем остановили для проверки документов на трассе М-4 «Дон». Мужчина ехал из Москвы в сторону Пятигорска. Уроженец ближнего зарубежья при общении с полицейскими вел себя подозрительно и сильно нервничал.

«Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр автомобиля. В салоне машины под декоративными накладками и в нише под ручным тормозом инспекторы обнаружили 600 свертков с порошкообразным веществом общим весом около 1,2 килограмма», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

Она добавила, что образцы изъятого порошка являются наркотическим средством — героином.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело и заключили его под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.