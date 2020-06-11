РИАМО - 11 июн. На участке дороги от МКАД до поселка Коммунарка завершаются отделочные работы и монтируется наружное освещение, объект будет сдан в ближайшие месяцы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Объект почти готов. Еще раньше мы завершили строительство эстакады направленного левоповоротного съезда с Калужского шоссе на строящуюся магистраль в сторону области. Работы по строительству тоннеля направленного съезда с внутренней стороны МКАД в сторону Коммунарки завершены на 95%», — сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Благодаря тоннелю можно будет выезжать с внутренней стороны кольцевой дороги. Его длина составит почти 500 метров.

Сейчас на месте строительства идет благоустройство территории. Скоро закончится и строительство надземного пешеходного перехода: на нем ведется остекление и в ближайшее время начнется установка лифтового оборудования.

Кроме того, планируется реконструировать и приспособить для движения общественного транспорта внутриквартальные дороги ТиНАО, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам.