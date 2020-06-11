РИАМО - 11 июн. С 16 июня возобновляет работу Московский зоопарк, зоосад будет работать с 07:30 до 22:00, войти на территорию можно до 21:00, купить билет можно будет только на сайте учреждения, кассы закрыты во избежание очередей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Пока учреждение было закрыто, наши питомцы заметили отсутствие гостей. Многие из них подходили к ограждениям, когда мимо шли сотрудники. Специалисты все это время старались развлекать животных: например, изготавливали для них новые игрушки и головоломки», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что особенно по посетителям соскучились обезьяны - они все чаще уходят вглубь своих жилищ, менее активными стали и саймири. Но, несмотря на это, посетители должны вести себя как можно тише у вольеров, чтобы животные вновь привыкли к вниманию людей и шуму толпы.

Первое время останутся закрытыми внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк. Нельзя будет пользоваться скамейками, беседками и детскими площадками. На прогулочных дорожках у вольеров появилась яркая разметка, напоминающая посетителям о необходимости соблюдать социальную дистанцию.

Не стоит забывать надевать маски, также рекомендуется носить перчатки. Это позволит обезопасить себя и окружающих. При необходимости можно будет воспользоваться санитайзерами, установленными на территории.

В течение трех месяцев за животными каждый день ухаживали зоологи: кормили их, следили за здоровьем, проверяли освещение, кондиционирование воздуха и отопление в вольерах.

Ежедневно на территории и в вольерах проводят санитарную обработку с использованием антисептиков. Готовя зоосад к открытию, сотрудники также очистили пешеходные дорожки, промыли стекла вольеров и ограждения рядом с ними. Уже включены фонтаны, а бассейны у хищников, слонов и обезьян наполнены водой, чтобы животные могли охладиться в жару.