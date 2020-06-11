РИАМО - 11 июн. С 16 июня возобновляет работу Московский зоопарк, зоосад будет работать с 07:30 до 22:00, войти на территорию можно до 21:00, купить билет можно будет только на сайте учреждения, кассы закрыты во избежание очередей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Она добавила, что особенно по посетителям соскучились обезьяны - они все чаще уходят вглубь своих жилищ, менее активными стали и саймири. Но, несмотря на это, посетители должны вести себя как можно тише у вольеров, чтобы животные вновь привыкли к вниманию людей и шуму толпы.
Первое время останутся закрытыми внутренние помещения павильонов и экспозиций, а также детский зоопарк. Нельзя будет пользоваться скамейками, беседками и детскими площадками. На прогулочных дорожках у вольеров появилась яркая разметка, напоминающая посетителям о необходимости соблюдать социальную дистанцию.
Не стоит забывать надевать маски, также рекомендуется носить перчатки. Это позволит обезопасить себя и окружающих. При необходимости можно будет воспользоваться санитайзерами, установленными на территории.
В течение трех месяцев за животными каждый день ухаживали зоологи: кормили их, следили за здоровьем, проверяли освещение, кондиционирование воздуха и отопление в вольерах.
Ежедневно на территории и в вольерах проводят санитарную обработку с использованием антисептиков. Готовя зоосад к открытию, сотрудники также очистили пешеходные дорожки, промыли стекла вольеров и ограждения рядом с ними. Уже включены фонтаны, а бассейны у хищников, слонов и обезьян наполнены водой, чтобы животные могли охладиться в жару.
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