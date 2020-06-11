РИАМО – 11 июн. По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, в предстоящие выходные температура воды в водоемах Московского региона повысится до 20 градусов, однако при этом температура воздуха снизится, сообщает ТАСС.

«Вроде бы купальный сезон, но я бы сказал, что это такой ранний бархатный сезон. Ведь он характеризуется примерным равенством температуры воды и воздуха», — сказал синоптик.

В четверг днем в Москве ожидается плюс 30-32 градуса, в послеобеденные часы могут пройти кратковременные ливневые дожди с грозами.

Двенадцатого июня ожидается 23-25 градусов тепла. 13 июня прогнозируется плюс 17-19 градусов, 14 июня — от 16 до 21 градуса тепла.