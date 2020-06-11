РИАМО - 11 июн. В Подмосковье и столице продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы до вечера 12 июня, в Московском регионе также действует предупреждение из-за порывистого ветра и града, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В столице «желтый» уровень из-за грозы объявлен с 09:00 11 июня до 21:00 12 июня, в Подмосковье – до 21:00 12 июня. Кроме того, в Московском регионе объявлено предупреждение из-за града и порывов ветра в 12-17 метров в секунду до 21:00 четверга.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Тульской и Смоленской областей. В Брянской, Орловской, Курской, Белгородской и Воронежской областях объявлен следующий, «оранжевый» уровень погодной опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе 12 июня будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, местами сильный, прогремит гроза. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 17-19 градусов, днем – плюс 23-25 градусов.