РИАМО - 11 июн. Главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила, что актер Михаил Ефремов, который устроил смертельное ДТП, будучи пьяным, повел себя крайне беспечно и должен понести заслуженное наказание, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Он отнял жизнь человека, отнял по своей прихоти, беспечности. Все давно всегда знали, что он очень пьющий человек, он о себе это знал. Хорошо, ты пьющий человек, у тебя много денег, как ты сам это признал. Найми водителя, возьми такси», — сказала Симоньян в эфире YouTube-шоу «Соловьев Live».

Она уверена, что Ефремов, совершенно очевидно, будет сидеть в тюрьме.

Водитель, который садится за руль пьяным — «человек, которому до фени чужая жизнь», подчеркнула она.

Вечером 8 июня Ефремов устроил крупное ДТП на Смоленской площади в Москве. Артист был за рулем джипа Grand Cherokee. Он выехал на встречку и протаранил фургон «Лада», водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что актер был пьян. В настоящий момент Ефремов находится под домашним арестом.

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