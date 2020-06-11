РИАМО - 11 июн. На территории Московской области остаются подтопленными 125 приусадебных участков, для жителей подтопленных домов организована адресная помощь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«По состоянию на 06:00 11 июня в восьми муниципальных образованиях остаются подтопленными 125 приусадебных участков», - говорится в сообщении.

С 30 мая в МЧС и на телефоны ЕДДС муниципальных образований поступила почти 1 тысяча обращений от жителей.

В Подмосковье работает оперативный штаб по контролю за прохождением комплекса неблагоприятных метеоявлений, а также организована адресная помощь населению, в том числе психологическая.

В конце весны Московская область оказалась в эпицентре сильных ливней. 29 мая в регион пришла первая волна рекордных дождей, потом наступила небольшая передышка. Затем за несколько дней июня выпало до трети от месячной нормы осадков.