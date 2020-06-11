РИАМО - 11 июн. Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, что в России проводят большое количество тестирований на коронавирус, и в таком случае можно наблюдать низкий уровень смертности от Covid-19, в то же время динамика распространения инфекции в РФ похожа на ситуацию в европейских странах, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В России осуществляется много тестов на коронавирус, и это тестирование проводится очень и очень быстро. В ситуациях, когда тестируется много людей, можно видеть относительно низкий уровень смертности», — сказал глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По его словам, динамика распространения Covid-19 в России похожа на ситуацию в Европе. В то же время некоторые европейские страны фиксировали смерти от коронавируса в реальном времени.

В России за период пандемии выявили 493 657 случаев заражения. 252 783 человека выздоровели, 6358 пациентов скончались.

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