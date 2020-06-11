РИАМО - 11 июн. Два боеприпаса и минометный снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в трех городских округах Подмосковья, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

От оперативного дежурного 9 июня поступило сообщение об обнаружении боеприпаса по адресу: городской округ Люберцы, улица Транспортная, дом 1.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД городского округа Люберцы. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны на 11 июня», — говорится в сообщении.

Кроме того, накануне боеприпас обнаружили в Сергиево-Посадском городском округе. В этот же день он был изъят и уничтожен.

В подмосковном Лотошине также нашли минометный снаряд. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» в четверг.