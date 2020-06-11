РИАМО - 11 июн. В павильоне №20 на ВДНХ в Москве откроют Центральный дом автоспорта SMP Racing, планируется, что первых гостей он примет уже осенью 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы ВДНХ.

Площадь обновленного павильона составит более 12 тысяч квадратных метров. Его центральной частью станет автоспортивный музей, который расскажет посетителям об участии российских пилотов в различных дисциплинах автоспорта на российском и мировом уровне, в том числе в «Формуле-1» и младших формульных сериях, легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» и так далее.

«Открытие такого Дома автоспорта — это важный и своевременный шаг для дальнейшего развития автомобильного спорта в нашей стране. Наша богатая автоспортивная история достойна того, чтобы рассказать о ней», - сказал основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

Посетители музея смогут узнать о карьере известных российских гонщиков, а также изучить пространство, посвященное историческому наследию России в мировом автоспорте в разные эпохи.

Здесь же расположатся интерактивные зоны, где гости музея смогут почувствовать себя в роли пилотов гоночных автомобилей, а также посоревноваться с действующими гонщиками на компьютерных симуляторах.

Одной из важнейших частей проекта музея является программа по обучению детей безопасности дорожного движения. На площадке также будут организованы кружки автомобильного моделирования, робототехники и так далее. Свою лепту внесут вузы и научно-исследовательские институты. Предусмотрено проведение мастер-классов и лекций.

Кроме того в ЦДА будут свои лектории, зоны отдыха, кинотеатр, кафе, рестораны, сувенирные магазины и студии для записи ТВ-программ.

«Все последние годы ВДНХ возрождается — становится привлекательной и современной, сохраняя при этом историческую преемственность. Преображается не только центральная часть, а территория комплекса в целом», — рассказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она выразила уверенность в том, что в «Центральном доме автоспорта» будет представлена интереснейшая экспозиция.

Двадцатый павильон ВДНХ «Химическая промышленность» построили в 1967 году в стиле советского модернизма по проекту архитекторов Б. Виленского, А. Вершинина, инженеров И. Левитеса, Н. Булкина и других. В 1992 году отраслевая экспозиция была ликвидирована, а площади павильона было решено сдавать под временные выставки и торговлю.

После восстановления павильон №20 превратится в мультиформатный центр с современными выставочными, развлекательными и обучающими пространствами.

«Масштабная программа по возрождению ВДНХ изначально предполагала привлечение частных инвестиций. Одним из таких проектов стал Центральный дом автоспорта, реализуемый крупнейшей автоспортивной программой в России SMP Racing», — добавил генеральный директор АО «ВДНХ» Сергей Шогуров.

Он подчеркнул, что на ВДНХ уже 80 лет демонстрируются успехи и рекорды страны. Очень важно, что лидирующие компании различных отраслей рассказывают здесь о своей истории и достижениях.

По его мнению, Центральный дом автоспорта станет еще одной точкой притяжения для всех гостей ВДНХ.